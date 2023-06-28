Події

19:53 28.06.2023

Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

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Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу, ракетні та артилерійські підрозділи вразили склад із боєприпасами, 11 артпідрозділів ворога на позиціях, три засоби ППО і станцію РЕБ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п'ять - по зенітно-ракетних комплексах і один - по пункту управління ворога", - уточнюють у повідомленні Генштабу у фейсбуці у середу.

Як інформує Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби "уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника".

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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