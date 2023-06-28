Події

19:46 28.06.2023

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

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Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої - протягом доби відбулося близько 20 бойових сутичок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ оперативні дані станом на 18:00 середи.

Як повідомляється, "на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів", зокрема, це Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута та інші.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено, інформує Генштаб.

На куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. "На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів".

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори та завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області", - повідомляє Генштаб. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів.

Як інформує Генштаб, на мар'їнському напрямку "наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Мар'їнка та Побєда Донецької області".

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів у районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Водночас, як зазначається в повідомленні, "на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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