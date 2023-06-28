Росіяни за добу завдали 2 ракетних і 44 авіаційних ударів

Протиповітряна оборона Збройних сил України минулої ночі збила шість дронів-камікадзе, які атакували територію України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ оперативні дані станом на 18:00 середи.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона Сил оборони України знищила шість дронів-камікадзе", - ідеться у зведенні Генштабу у фейсбуці.

Також, як повідомляє Генштаб, "протягом доби противник завдав двох ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах".

"На жаль, крім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні.