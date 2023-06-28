Начальника Одеського ТЦК Борисова звільнено з посади

Начальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, у якого журналісти виявили нерухомість в Іспанії, звільнено із займаної посади, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Станом на зараз хочу зазначити, що рішення Ставки верховного головнокомандувача, яке було оголошено 23 червня, реалізовано. Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області", - сказала Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, наразі триває процедура передачі посади. "Ми не перешкоджаємо ні в чому діяльності правоохоронців", - додала Гуменюк.

Гуменюк також повідомила, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова. "Далі рішення буде ухвалено відповідним компетентним командуванням про призначення нового керівника", - сказала вона.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки головнокомандувача в п'ятницю, 23 червня, доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади начальника Одеського центру комплектування, у власності якого журналісти виявили віллу в Іспанії.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював розгляд фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром, оприлюднених у розслідуванні журналіста Михайла Ткача (інтернет-видання "Українська правда"), на засіданні профільного комітету.

Згідно з відеорозслідуванням Ткача "Батальйон Іспанія", на родичів одеського військового комісара Євгена Борисова записано дороге житло та офіс в Іспанії (м. Марбелья).