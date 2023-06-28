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17:16 28.06.2023

НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

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НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

НАТО має детально розглянути питання перекидання в Білорусь групи "Вагнер" і розміщення ядерної зброї в цій країні, сказав на пресконференції в Києві в середу президент Польщі Анджей Дуда.

"Враховуючи, що практично одночасно Володимир Путін реалізує свої слова про перенесення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі, ми не маємо жодних сумнівів, що вони, по суті, змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні, особливо з точки зору НАТО, яка має захисні завдання захищати безпеку в державах-членах", - сказав він.

"Група досвідчених у боях і насамперед добре навчених солдатів, а такими, безперечно, є солдати групи "Вагнер", яка налічує, можливо, декілька тисяч солдатів, завжди є потенційною небезпекою", - сказав він.

За словами Дуди, "складно виключити, що присутність групи "Вагнер" у Білорусі може бути потенційною загрозою для Польщі, для Литви, яка має найбільший кордон із Білоруссю серед наших держав, але також потенційно для Латвії, яка є сусідами з Білоруссю".

"У зв'язку з цим це питання має бути детально розглянуто НАТО і має бути піддано аналізам. Я намагатимусь, щоб у рамках НАТО було ухвалено конкретні рішення в цьому питанні", - сказав він.

"Ми маємо стільки доказів, що Білорусь є сателітом Росії", - сказав президент Литви Гітанас Науседа, зазначивши, що "не потрібно робити жодної різниці між Білоруссю і Росією. Їхні режими тримаються настільки, наскільки є страх і ненависть".

"Ми також ухвалили певні рішення. Ми також посилимо контррозвідку і розвідку біля кордону", - сказав він.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський додав, що "НАТО має сказати суспільству Польщі та Литви, що, якщо хоч одна нога однієї людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви чи Польщі, знищені будуть усі "вагнерівці". Де б вони не перебували на будь-якій території".

Теги: #білорусь #вагнер

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