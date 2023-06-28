Події

09:50 28.06.2023

Кількість загиблих у Краматорську зросла до 9 осіб - прокуратура

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Кількість загиблих у Краматорську зросла до 9 осіб - прокуратура

Рятувальники виявили ще одного загиблого на місці влучання російської ракети в Краматорську, повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко.

"Попередньо, станом на зараз, дістали вже дев’ять тіл. Інші тіла - зараз рятувальники розбирають завали, ми намагаємося підібратися до них, щоб безпечно їх витягти і доставити до медичних закладів", - розповів Бакуменко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що під завалами залишаються люди, насамперед працівники закладу.

Раніше повідомлялося про 60 поранених і 8 загиблих унаслідок ракетної атаки російських окупантів, зокрема про трьох загиблих дітей.

Теги: #жертви #краматорськ #обстріл

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