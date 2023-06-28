До чотирьох людей збільшилася кількість загиблих від ракетної атаки Краматорську

Кількість загиблих від ракетної атаки по Краматорську збільшилася до чотирьох людей, серед них 17-річна дівчина, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"Станом на 23:00 від попадання снаряда до закладу харчування загинули четверо людей, зокрема 17-річна дівчина", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених без змін – 42 особи, серед яких 8-місячна дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога.

Крім того, в епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких вилетіли вікна, шибки та двері.

Внаслідок ракетного попадання виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди – остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Також окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки дістали поранення 5 місцевих жителів, які ввечері знаходилися у себе вдома.