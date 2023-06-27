Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії Стере, обговорив потреби ЗС України в артилерійському озброєнні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та обговорив потреби українського війська, зокрема, в артилерійському озброєнні.

Як повідомляє пресслужба президента України, глава держави подякував очільнику норвезького уряду за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку України, зокрема, за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в "коаліцію винищувачів".

Зеленський поінформував Стере про свою нещодавню поїздку на передові позиції українських військ у Донецькій та Запорізькій областях, розповів про актуальну ситуацію на полі бою та про щоденні кроки з деокупації української території.

Президент передав інформацію про деякі оборонні потреби українського війська, зокрема, в артилерійському озброєнні.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Зеленський запросив Стере відвідати Україну з візитом.