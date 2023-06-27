Події

20:46 27.06.2023

Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії Стере, обговорив потреби ЗС України в артилерійському озброєнні

1 хв читати
Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії Стере, обговорив потреби ЗС України в артилерійському озброєнні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та обговорив потреби українського війська, зокрема, в артилерійському озброєнні.

Як повідомляє пресслужба президента України, глава держави подякував очільнику норвезького уряду за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку України, зокрема, за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в "коаліцію винищувачів".

Зеленський поінформував Стере про свою нещодавню поїздку на передові позиції українських військ у Донецькій та Запорізькій областях, розповів про актуальну ситуацію на полі бою та про щоденні кроки з деокупації української території.

Президент передав інформацію про деякі оборонні потреби українського війська, зокрема, в артилерійському озброєнні.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Зеленський запросив Стере відвідати Україну з візитом.

 

 

Теги: #норвегія #зеленський #стере

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 27.06.2023
Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

21:20 26.06.2023
Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

17:57 26.06.2023
Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку

Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку

23:30 25.06.2023
Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

23:06 25.06.2023
Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

22:34 25.06.2023
Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом

Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом

21:21 25.06.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо спробу заколоту в Росії, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо спробу заколоту в Росії, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

13:34 24.06.2023
Слабкість Росії очевидна - Зеленський

Слабкість Росії очевидна - Зеленський

13:18 23.06.2023
Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

13:08 23.06.2023
Випускників військових академій об'єднують вибір, відповідальність та хоробрість - Зеленський

Випускників військових академій об'єднують вибір, відповідальність та хоробрість - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленский уволил главу "Укроборонпрома" Гусева – указ

Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

ОСТАННЄ

УНАСЛІДОК УДАРУ ПО КРАМАТОРСЬКУ ПОРАНЕНО 15 ЛЮДЕЙ - ГОЛОВА ДОНЕЦЬКОЇ ОВА

Окупанти обстріляли центр й одне із селищ у Краматорську

Зеленский уволил главу "Укроборонпрома" Гусева – указ

Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Глава МЗС Туреччини та Генсек ООН обговорили "зернову ініціативу" і гумдопомогу Сирії

Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

Директором Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, призначено Маркіяна Ключковського

Кондратюк закликає ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА