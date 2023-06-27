Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не вірить в успіх посередницьких зусиль Ватикану зі встановлення миру і вважає, що він може допомогти тільки вирішенню гуманітарних питань.

Як очікується, спецпосланець Ватикану Маттео Зуппі має намір відвідати Москву 29-30 червня.

"Переговори в Москві можуть мати сенс лише в тому разі, якщо він зможе домогтися звільнення полонених і незаконно депортованих дітей", - сказав Єрмак у вівторок журналістам у Києві.

"Нам не потрібна медіація", - наголосив він.