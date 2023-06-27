Події

19:10 27.06.2023

Єрмак вірить у постачання Україні далекобійної зброї

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Єрмак вірить у постачання Україні далекобійної зброї

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вірить у те, що рішення про передачу Україні далекобійної зброї буде ухвалено.

"Процес триває. Моя особиста думка, що це рішення буде ухвалено", - сказав він у вівторок журналістам у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше питання щодо постачання Україні далекобійної зброї порушували під час переговорів президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена в неділю.

Теги: #єрмак #далекобійна_зброя

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