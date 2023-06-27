Камишіна визначено відповідальним за питання, пов'язані з укриттями - Шмигаль

Кабінет Міністрів визначив міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію і контроль питань, пов'язаних із бомбосховищами, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У п'ятницю президент України збирав Раду національної безпеки і оборони. Одне з ключових питань на порядку денному - це безпека наших громадян у всій країні. Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про результати обстежень укриттів. 77% укриттів в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, які не відповідають жодним стандартам. Місцями ситуація взагалі неприйнятна", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та Києві.

У зв'язку з цим на виконання доручень РНБО уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення.

"Також розпорядженням Кабінету Міністрів України визначаємо, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін координуватиме і контролюватиме всі питання і процеси, пов'язані з бомбосховищами", - заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд дає Камишіну всі можливості, щоб напрацювати і швидко представити необхідні рішення для того, щоб укриття були підготовлені належним чином.