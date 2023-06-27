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15:09 27.06.2023

Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

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Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

За неналежний стан укриттів у Харкові звільнено начальника Управління цивільного захисту Департаменту із взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова, також оголошено догану директору департаменту Валентину Топчію.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрям роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей - головне", - наводить слова Терехова пресслужба.

Він також повідомив, що із трьох видів укриттів, які є в Харкові, найгірша ситуація - з протирадіаційними. Що стосується укриттів подвійного призначення і найпростіших укриттів, то вони, як стверджує Терехов, майже повністю забезпечені всім необхідним.

Раніше, 22 червня, заступник начальника відділу планування заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Харківській області Кирило Затинайченко в інтерв'ю Українському радіо Харкова повідомив, що в регіоні було перевірено 4 210 укриттів, із них 762 (майже половина з них - у Харкові) визнано непридатними для використання.

 

Теги: #укриття #харків #терехов

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