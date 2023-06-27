Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Ворог завдав ракетного удару по Полтавській області, зафіксовано влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, за попередньою інформацією, жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", - написав Лунін у телеграм-каналі у вівторок.