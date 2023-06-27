В Україні стартував проєкт з оцифрування Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє, що компанія Digital Transitions розпочинає в Україні пілотний проєкт з оцифрування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"У межах проєкту компанія повністю на безоплатній основі передає унікальну систему для оцифрування включно із високоточною системою цифрової камери компанії Digital Transitions – DT Atom", - повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що на цьому етапі заплановано налаштування обладнання та двотижневе навчання для співробітників заповідника та його партнерів.

Згідно з повідомленням, далі планується оцифрувати 15 тис. об'єктів, зокрема 2,5 тис. документів із фондів заповідника.

До першочергових об'єктів оцифрування відібрали частину живопису, ікони лаврської іконописної майстерні, різьблені дерев'яні кліше, гравюри та безліч унікальних рукописних план-креслень, що є в одному екземплярі й датуються 17-19 століттями.