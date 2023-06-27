Події

07:24 27.06.2023

За час окупації загарбники знесли понад триста будинків у Маріуполі

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За час окупації загарбники знесли понад триста будинків у Маріуполі

Окупанти повністю знесли понад три сотні будинків протягом окупації Маріуполя, під час блокади міста загарбники знищили 50% житлових будівель, повідомляє міська рада.

"За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити", - йдеться в повідомленні.

Міськрада також поінформувала про знесення росіянами двох багатоповерхівок у центрі Маріуполя, на пр. Металургів, 77 і 79.

 

 

 

Теги: #рф #маріуполь #руйнування #інфраструктури

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