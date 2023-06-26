Зеленський увів у дію рішення РНБО про результати обстежень укриттів для цивільних осіб

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

Це закріплено указом президента від 26 липня 2023 року, розміщеним на офіційному порталі в понеділок.

Згідно з рішенням РНБО, визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів цивільного захисту в Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Ухвалено також рішення про невідкладні заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, відповідальних за утримання та експлуатацію укриттів у тих областях, районах і містах, де ситуацію цим рішенням визнано незадовільною.

Як зазначається в рішенні РНБО, уряд України зобов'язується, зокрема, визначити статус об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення, та забезпечити системні перевірки їх належного стану.

Крім того, вирішено створити комісію на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки стану мостових споруд.

Рішення РНБО також передбачає внесення до 31 липня 2023 року пропозицій до Верховної Ради України щодо змін до "Кримінального кодексу України в частині, що стосується посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких обʼєктів".

Окремим блоком у рішенні РНБО прописано заходи щодо Києва та областей. "Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування за результатами обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту: забезпечити до 30 червня 2023 року вилучення з електронних мап укриттів тих об'єктів, які за технічними та/або іншими причинами не можуть використовуватися населенням для укриття", - йдеться в рішенні РНБО.

Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування доручено "привести до 25 липня 2023 року в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також надати онлайн-доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту, створити кол-центри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чатботи та інші інформаційні ресурси; вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 відсотків населення, зокрема шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів".