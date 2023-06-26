Події

07:37 26.06.2023

Російські окупанти обстріляли чотири населені пункти Херсонської області, постраждало троє людей

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Російські окупанти обстріляли чотири населені пункти Херсонської області, постраждало троє людей

Упродовж дня окупанти обстріляли 4 населені пункти Херсонщини, двоє людей госпіталізовані, під обстріл також потрапила вагітна жінка, повідомляють у вечірньому зведенні обласної військової адміністрації.

"Армія РФ знову обстріляла Антонівку. Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надано необхідну допомогу.

Також під вогнем була Бургунка (Бериславський район - ІФ-У). З важкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Під цей обстріл потрапила і вагітна жінка... Медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Крім того, інформували в Херсонській ОВА, росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе (Бериславський район - ІФ-У). На щастя, люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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