Події

07:10 26.06.2023

Окупанти намагаються наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу було 36 бойових зіткнень

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Окупанти намагаються наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу було 36 бойових зіткнень

Російські окупанти намагаються атакувати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках - за добу відбулося 36 бойових сутичок, водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник - в обороні, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне  на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове  Харківської області.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Торське, Діброва,  Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Милове,  Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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