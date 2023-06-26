Росіяни випустили по Україні шість ракет із системи С-300, завдали 33 авіаудари, а також здійснили понад 45 обстрілів із РСЗВ

Російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу збройних сил України, опублікованому у фейсбуці.

"Минулої доби противник завдав ракетного удару по території України - задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об'єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційні удари, також здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - зазначається у зведенні станом на 06.00 понеділка.

За даними Генштабу, внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - попереджають у Генштабі ЗСУ.