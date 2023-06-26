Сили оборони за добу завдали вісім авіаударів по скупченню противника, ліквідували чотири склади боєприпасів і десять артилерійських підрозділів

Сили оборони за добу завдали 8 авіаударів по скупченню противника, ліквідували 10 артилерійських підрозділів, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях і ще 3 важливі цілі противника.