Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1093 вогневі завдання, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, було знищено танк, 2 ББМ, 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala", гаубицю 2А65 "Мста-Б", РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.