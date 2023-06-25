Події

19:13 25.06.2023

Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

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Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1093 вогневі завдання, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, було знищено танк, 2 ББМ, 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala", гаубицю 2А65 "Мста-Б", РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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