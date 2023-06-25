Колаборанти евакуюються в Крим із Херсонської області

Місцеві колаборанти з російськими паспортами евакуюються з Херсонської області до тимчасово окупованого Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що на тимчасово захопленій Херсонській області відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму.

Однак, зазначають у ЗСУ, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи щодо кожного зрадника.