Події

07:09 25.06.2023

Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

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Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

Російські окупанти в Каланчаку (Херсонської обл.) облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, у населеному пункті Каланчак Херсонської області, у приміщенні центральної районної лікарні, противник облаштував військовий шпиталь", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в госпіталі перебувають близько 100 російських військовослужбовців.

Разом із тим, надавати медичну допомогу цивільному населенню заборонено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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