Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

Російські окупанти в Каланчаку (Херсонської обл.) облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, у населеному пункті Каланчак Херсонської області, у приміщенні центральної районної лікарні, противник облаштував військовий шпиталь", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в госпіталі перебувають близько 100 російських військовослужбовців.

Разом із тим, надавати медичну допомогу цивільному населенню заборонено.