Події

05:31 25.06.2023

Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

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Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві, закликавши російських військових повертатися додому, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Російські солдати мають покинути Україну і вирушити рятувати свої будинки від війни, яку Кремль розв'язав усередині Росії. Ворогів російських солдатів і російського народу немає в Україні. Вони в Москві", - йдеться у повідомленні.

Міністр закликав російських військових повертатися додому та займатися своєю країною.

"Тебе обдурили і змінили. Твоя війна не тут, не в Україні. Війна вже в тебе вдома. Іди додому, захищай свій будинок, обійми своїх близьких. Ми не стрілятимемо тобі в спину", - зазначив він.

Теги: #рф #україна #військові #резніков

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