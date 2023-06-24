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21:19 24.06.2023

Окупанти з опівночі обстріляли з мінометів і РСЗВ сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

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Окупанти з опівночі обстріляли з мінометів і РСЗВ сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли в суботу села Галаганівка та Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Фотовиж, Радіонівка, Чуйківка, Нововасилівка та Руденка Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область. З 00:00 до 00:20 зафіксовано 11 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Галаганівка... З 10:55 до 11:10 зафіксовано 14 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Миколаївка", - ідеться у зведенні.

"Сумська область. Із 12:40 до 13:00 зафіксовано 4 приходи, імовірно, 120 мм міномет, у районі н.п. Фотовиж... Із 12:45 до 15:00 зафіксовано 25 приходів, імовірно, 120 мм міномет, у районі н.п. Радіонівка... З 15:00 до 15:10 зафіксовано 4 приходи, імовірно, 120 мм міномет, у районі н.п. Чуйківка... З 14:50 до 16:00 зафіксовано 14 приходів, імовірно, 120 мм міномет, у районі н.п. Нововасилівка... З 16:15 до 16:16 зафіксовано 8 приходів, імовірно, РСЗВ, у районі н.п. Чуйківка... З 16:20 до 17:30 зафіксовано 33 приходи, імовірно, 120 мм міномет, у районі н.п. Руденка", - розповіли в ОК "Північ".

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення, пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Усі сім сіл, що потрапили під обстріл, розташовані на відстані не більше 5 км від державного кордону з РФ.

 

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область #сумська_область

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