Події

19:47 24.06.2023

Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 18 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, за той самий період підрозділи українських ракетних військ і артилерії вразили один ворожий зенітний ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, 12 гармат на вогневих позиціях і дві станції радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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