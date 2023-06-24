Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 18 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, за той самий період підрозділи українських ракетних військ і артилерії вразили один ворожий зенітний ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, 12 гармат на вогневих позиціях і дві станції радіоелектронної боротьби противника.