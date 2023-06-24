Події

19:40 24.06.2023

Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

2 хв читати
Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 53 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 30 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Протягом доби, противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та три ударні дрони “Shahed”. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, інші об'єкти інфраструктури та понад 50 приватних цивільних автомобілів", - ідеться у зведенні.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, включно з містами Часів Яр, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар'їнка та Курахове Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Берислав Херсонської області.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Білогорівки Луганської області, Авдіївки, Сєверного, Пречистівки, Золотої Ниви та Макарівки Донецької області, Оріхова, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 24.06.2023
Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:35 24.06.2023
На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

08:11 24.06.2023
ЗСУ за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

ЗСУ за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

07:27 24.06.2023
Сумська область 12 разів зазнала мінометних та артилерійських обстрілів за минулу добу, є пошкодження

Сумська область 12 разів зазнала мінометних та артилерійських обстрілів за минулу добу, є пошкодження

07:24 24.06.2023
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по чотирьох районах скупчення живої сили ворога, уражено 15 артпідрозділів РФ

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по чотирьох районах скупчення живої сили ворога, уражено 15 артпідрозділів РФ

07:13 24.06.2023
Протягом нічної повітряної атаки силами ППО було збито 14 із 14 запущених крилатих ракет

Протягом нічної повітряної атаки силами ППО було збито 14 із 14 запущених крилатих ракет

07:10 24.06.2023
За добу війська РФ завдали 51 авіаудар, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

За добу війська РФ завдали 51 авіаудар, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

19:09 23.06.2023
Генштаб: Противник зберігає основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої

Генштаб: Противник зберігає основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої

10:03 23.06.2023
Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

07:16 23.06.2023
Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

ГУР: Москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції

ОСТАННЄ

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

До Білорусі прилетіли 5 російських літаків Іл-76

Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

Канада уважно стежитиме за ситуацією в Москві

У МЗС Ірану на тлі подій у РФ зазначили, що підтримують верховенство закону

МО України: Окупантам безпечніше йти на допомогу двом протиборчим сторонам у Москві, ніж залишатися в окопах в Україні

Собянін оголосив 26 червня в Москві вихідним днем у зв'язку зі складною ситуацією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА