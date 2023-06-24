Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 53 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 30 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Протягом доби, противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та три ударні дрони “Shahed”. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, інші об'єкти інфраструктури та понад 50 приватних цивільних автомобілів", - ідеться у зведенні.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, включно з містами Часів Яр, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар'їнка та Курахове Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Берислав Херсонської області.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Білогорівки Луганської області, Авдіївки, Сєверного, Пречистівки, Золотої Ниви та Макарівки Донецької області, Оріхова, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.