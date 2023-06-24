На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області, де впродовж доби відбулося понад 10 бойових зіткнень, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в Іванівському районі... На Мар'їнському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки", - йдеться у зведенні.

Також окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку Берестового на куп'янському напрямку в Харківській області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, розповіли в Генштабі.