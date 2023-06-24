Командир полку Калиновського звернувся до білорусів: Час свободи наближається, готуйтеся вступати в загони самооборони

Командир полку ім. Кастуся Калиновського, який воює на боці України, Денис "Кит" Прохоров закликав білорусів не брати участь у внутрішньому конфлікті в РФ і наближенні умов для повалення диктатури в самій Білорусі.

"Сприятливі умови для знищення диктатури швидко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті в Росії. Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше - наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ або присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу", - сказав Прохоров у відеозверненні, розміщеному в суботу в телеграм-каналі народного депутата Верховної Ради фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

У зв'язку з цим командир полку Калиновського закликав громадян Білорусі готуватися до вступу в загони самооборони для підтримки правопорядку, коли дії з повалення диктатури почнуться.

"У нас є в Білорусі справжній резерв, до якого входять чинні військові, відставні військові та прості громадяни, які хочуть діяти і звільняти Білорусь від диктатури та окупації. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся для вступу до загонів самооборони. Кожне місто, кожен квартал, кожна вулиця - будьте готові для контролю своєї території та підтримки порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу - час свободи наближається", - додав Прохоров.

У соцмережах також поширили відео звернення лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, в якому вона закликала білоруських силовиків "вигнати російську армію з країни". Для цього Тихановська також звернулася по допомогу до полку Калиновського і вирішила створити оперативний штаб.