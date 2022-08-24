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12:42 24.08.2022

Ставлення українців до жителів РФ і Білорусі продовжує погіршуватися – соцопитування

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Ставлення українців до жителів РФ і Білорусі продовжує погіршуватися – соцопитування

Ставлення громадян України до жителів РФ і Білорусі продовжує погіршуватися, і в серпні негативне ставлення до росіян було у 81% українців, до білорусів – у 52%, свідчать результати соціологічного опитування "Ідентичність. Патріотизм. Цінності", проведене 18 серпня соціологічною групою "Рейтинг".

У пресрелізі щодо результатів опитування, оприлюдненому в середу, зазначається, що у квітні 2022 року зазначені показники перебували на рівні 69% респондентів, які негативно ставляться до росіян, і 33% - до білорусів. У квітні 2021 року зазначені показники становили 41% та 4% відповідно.

Наразі 81% опитаних негативно ставляться до росіян, 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52%, нейтрально – 34%, позитивно – 10%.

До росіян, які проживають в Україні, ставлення переважно нейтральне (42%). Позитивно ставляться до них 22% респондентів, негативно – 29%.

До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%), негативне – лише в 14%.

Загалом у результаті війни ставлення до російськомовних українців покращилося з 37% (квітень-2021) до 51% (серпень-2022), хоча за чотири останні місяці рівень позитивного ставлення дещо знизився на користь нейтрального, за відсутності зростання негативу.

Також продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Криму та особливо жителів "ДНР/ЛНР". До жителів окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45% (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно - 14%, нейтрально - 40%). До жителів "ДНР/ЛНР" позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні-2022 позитивно ставилися 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%).

Як повідомляють соціологи, спостерігається "пом'якшення" у питанні оцінки необхідного часу на примирення з українцями з росіянами, і якщо у квітні 2022 року (опитування проводилося після звільнення Київщини від російських загарбників) дві третини говорили, що примирення неможливе, то в серпні таких респондентів близько половини.

Ще третина вважає, що відновити відносини вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться через 10-15 років, і лише 5% вважають це можливим за кілька років. Більш схильні до "примирення" у порівняно ближчій тимчасовій перспективі старші опитані, жителі сходу та півдня і російськомовні.

Соціологічне опитування "Ідентичність. Патріотизм. Цінності" було проведено 17-18 серпня 2022 року. В ньому взяли участь 1 000 респондентів віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонне інтерв'ю з комп'ютера). На основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%. Результати зважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Теги: #українці #ставлення #росіяни #білоруси

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