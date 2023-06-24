Події

15:05 24.06.2023

Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

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 Потік тих, хто виїжджає з України на тижні з 17 до 23 червня, перевищив потік тих, хто в'їжджає, на 36 тис. осіб, тоді як тижнем раніше - на 64 тис., свідчать дані Держприкордонслужби України у Facebook.

Згідно з ними, потік на виїзд з України дещо знизився - із 332 тис. минулого тижня до 326 тис. осіб цього, тоді як потік на в'їзд зріс із 268 тис. до 290 тис. осіб.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 25-й тиждень року збільшилася зі 133 тис. до 136 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами трохи поменшало - з 479 до 471.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала зниження чистого відтоку з України до 15,2 тис. осіб із 44,2 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, знизилася з 213,3 тис. осіб до 206,2 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зріс зі 169,1 тис. осіб до 191,0 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 23 червня 2023 року до Польщі з України прибуло 12,93 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 11,07 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

Відтоді й до сьогодні з України виїхало ще на 20 тис. осіб більше, ніж в'їхало. Водночас чистий відтік у 125 тис. за останні три тижні може бути пов'язаний із завершенням навчального року і початком сезону відпусток, який низка громадян України вирішили провести за кордоном.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 червня оцінювали в 5,96 млн, а загалом у світі - в 6,30 млн, що на 0,02 млн більше, ніж тижнем раніше.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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