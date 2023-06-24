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12:21 24.06.2023

Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

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Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону - рівень води в нижньому б'єфі - 12,77 м, що нижче норми на 1,73 м. Загалом із моменту підриву дамби рівень води знизився на 4,39 м. Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі АЕС у нормі", - написав Малашко в телеграм-каналі.

За його даними, у Запорізькому регіоні "відсутні перебої з постачанням питної води. За результатами моніторингових досліджень якості питної води відхилення від нормативних показників відсутні.

"В акваторії Каховського водосховища за останню добу заморних явищ (масова загибель риби через нестачу кисню або появу у воді токсичних речовин - ІФ-У) не фіксують. Ситуація на контролі", - повідомив Малашко.

 

Теги: #вода #заэс #каховська_гес

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