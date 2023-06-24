Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні, програма тренувань зараз готується.

"Сподіваємося, що вони почнуться в липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", - сказав Резніков у коментарі Military Media Center.

Він додав, що ця програма зараз готується. "Визначено відповідальних осіб, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнеться", - сказав Резніков.

Як повідомлялося, Данія і Нідерланди висловили готовність забезпечити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.