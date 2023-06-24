Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

Унаслідок падіння уламків крилатої ракети в Солом'янському районі Києва загинули три місцеві жителі, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко станом на ранок суботи.

"Три людини станом на цей момент загинули, 8 - травмовані. 24 людини врятували співробітники ДСНС... Місце події оточено, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень з приводу безвісти зниклих. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - написав Клименко.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим і родичам загиблих надають психологічну допомогу.

Раніше КМВА повідомляла про двох загиблих і 11 травмованих.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки РФ у Солом'янському районі на автостоянку і багатоповерхівку завалилися уламки, є жертви та постраждалі, також пошкодження будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18 - найбільші) будівлі із загоряннями окремими осередками по поверхах.