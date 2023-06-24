Сумська область 12 разів зазнала мінометних та артилерійських обстрілів за минулу добу, є пошкодження

За минулу добу п'ятниці противник здійснив 12 обстрілів семи прикордонних із РФ громад Сумської області, є пошкодження приватного будинку, у Середино-Будській громаді, повідомляє ОВА станом на 21.00 23 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Хотинська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська громади", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Зокрема по території Білопільської громади з території РФ з вертольота здійснено пуск 4 ракет. Також був мінометний обстріл (пролунало 7 вибухів).

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (було 4 вибухи). Унаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін. Також був обстріл з артилерії (пролунало 13 вибухів).

У Великописарівській громаді з російського БПЛА здійснено скидання 1 ВОГ. Також був обстріл із СПГ-9 (станковий протитанковий гранатомет), пролунало 6 пострілів.

По Хотинській громаді окупанти здійснили артобстріл (зафіксовано 5 вибухів).

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з міномета (пролунало 2 вибухи).