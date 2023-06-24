Українська авіація за добу завдала 13 ударів по чотирьох районах скупчення живої сили ворога, уражено 15 артпідрозділів РФ

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетників і артилеристів ліквідували 15 артилерійських підрозділів, 2 РЕБ, 5 ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони", - повідомляють у Фейсбуці Генштабу ЗСУ в суботу вранці.