Події

07:24 24.06.2023

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по чотирьох районах скупчення живої сили ворога, уражено 15 артпідрозділів РФ

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по чотирьох районах скупчення живої сили ворога, уражено 15 артпідрозділів РФ

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетників і артилеристів ліквідували 15 артилерійських підрозділів, 2 РЕБ, 5 ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони", - повідомляють у Фейсбуці Генштабу ЗСУ в суботу вранці.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 24.06.2023
ЗС України за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, 1 гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

ЗС України за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, 1 гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

07:27 24.06.2023
Сумська область 12 разів зазнала мінометних та артилерійських обстрілів за минулу добу, є пошкодження

Сумська область 12 разів зазнала мінометних та артилерійських обстрілів за минулу добу, є пошкодження

07:13 24.06.2023
Протягом нічної повітряної атаки силами ППО було збито 14 із 14 запущених крилатих ракет

Протягом нічної повітряної атаки силами ППО було збито 14 із 14 запущених крилатих ракет

07:10 24.06.2023
За добу війська РФ завдали 51 авіаудар, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

За добу війська РФ завдали 51 авіаудар, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

19:09 23.06.2023
Генштаб: Противник зберігає основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої

Генштаб: Противник зберігає основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої

10:03 23.06.2023
Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

07:16 23.06.2023
Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

07:07 23.06.2023
Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

07:03 23.06.2023
Окупанти кидають основні сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу там було понад 30 боїв

Окупанти кидають основні сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу там було понад 30 боїв

06:57 23.06.2023
Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, 1 гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

ОСТАННЄ

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

24 червня: Яке сьогодні свято

Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

У Франції знижується кількість прихильників Олімпіади-2024

Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

Окупанти обстріляли приватний сектор у Дніпрі, є постраждалі, кілька будинків повністю зруйновано

Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

Зафіксовано рух військової техніки біля будівлі Держдуми у Москві – ЗМІ

ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА