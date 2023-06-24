Протягом нічної повітряної атаки силами ППО було збито 14 із 14 запущених крилатих ракет

Противник атакував Україну, використавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, усі з яких було збито, три ударні дрони, два з яких ліквідували, а також чотирма ракетами з комплексу С-300, вдаривши ними по Запорізькій області, повідомляє Генштаб у зведенні станом на 6:00 суботи.

"Минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони "Shahed", та 4 зенітні керовані ракети з С-300 по Запоріжжю. Силами і засобами протиповітряної оборони 14 ракет і 2 дрони було знищено", - сказано в ранковому зведенні.

Зазначають, що також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 і сім розвідувальних БПЛА.