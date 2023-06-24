За добу війська РФ завдали 51 авіаудар, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

Минулої доби Російська Федерація завдала 51 авіаційного удару, здійснила 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, постраждали мирні люди, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 6:00 у суботу.

"Ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - повідомляють у ранковому зведенні у фейсбуці.

На сіверському та слобожанському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголовка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів і авіаційних ударів у районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку зафіксовано авіаудари в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.