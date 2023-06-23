Події

20:01 23.06.2023

Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

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Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами для оцінки шкоди від вибуху Каховської ГЕС.

"Своєчасна зустріч у Калінінграді з російськими офіційними особами після встановлення п’яти принципів ядерної безпеки в РБ ООН і мого нещодавнього візиту на Запорізьку АЕС для оцінки шкоди від вибуху Каховської греблі", - написав він у твіттері в п'ятницю.

Теги: #рф #магате #гроссі

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