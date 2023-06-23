Зеленський: РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією

Рада національної безпеки і оборони України пропонує посилити кримінальну відповідальність за корупцію у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на 10-15 років із конфіскацією майна, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після засідання РНБО.

"Пропозиції: посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, щоб це було відчутно, від 10 до 15 років із конфіскацією майна, і щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках", - сказав він.

За словами Зеленського, "мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок". "І вважаю, що варто перевіряти, в тому числі, з використанням детектора брехні", - наголосив він.

"Дуже важливо - маємо посилити і роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні. І це не лише про народовладдя, а й про те, щоб справедливості стало більше", - сказав він.

За словами Зеленського, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу, зокрема це стосується судової реформи.

"Зроблено дійсно багато, але розглядаємо це лише як необхідну основу для наших власних зобов'язань перед українцями щодо справедливості. Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного Суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики щодо вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за корупційні порушення", - сказав президент.