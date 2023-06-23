Події

07:33 23.06.2023

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити хід війни, вона вступить у війну проти НАТО - проєкт резолюції в Сенаті США

1 хв читати
Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити хід війни, вона вступить у війну проти НАТО - проєкт резолюції в Сенаті США

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити перебіг війни на свою користь, таку атаку необхідно розглядати як напад на НАТО, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із авторів відповідного проєкту резолюції в Сенаті США, передає "Голос Америки".

"Якщо вони застосують ядерну зброю в спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО", - зазначив сенатор Грем під час пресконференції в Конгресі.

Співавтор проєкту резолюції, сенатор-демократ Річард Блументаль, у своєму виступі наголосив на необхідності своєчасного ухвалення рішень щодо агресії РФ.

"Повертаючись до 2014 року, коли я був у Комітеті з питань озброєння, ми закликали надати Києву смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації, а тоді це був президент Обама: "Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію". Що ж, вторгнення все одно відбулося. І це була відповідь на вторгнення у 2014 році. Тепер ідеться про вторгнення 2022 року... На кожному кроці існує страх, і він не раціональний, і він, як виявилося, необґрунтований, що Володимир Путін якимось чином буде загострювати ситуацію. І щодня, коли ця війна триває, - це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру, знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв, - це і є ескалація", - зазначив Блументаль.

 

 

 

Теги: #сша #сенат #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 23.06.2023
У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

07:13 23.06.2023
Держсекретар США Блінкен обговорив із генсекретарем ООН Гутеррешем погрози РФ щодо припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі

Держсекретар США Блінкен обговорив із генсекретарем ООН Гутеррешем погрози РФ щодо припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі

07:48 22.06.2023
FTC подала позов до Amazon у зв'язку з питаннями щодо практик залучення клієнтів до програми Prime

FTC подала позов до Amazon у зв'язку з питаннями щодо практик залучення клієнтів до програми Prime

12:18 21.06.2023
Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

21:37 20.06.2023
Кулеба з Блінкеном обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт

Кулеба з Блінкеном обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт

17:28 20.06.2023
Буданов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: Наразі жодна боєголовка ще не переміщена

Буданов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: Наразі жодна боєголовка ще не переміщена

19:21 19.06.2023
На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

03:09 19.06.2023
Блінкен: США та Китай обговорили відповідальне управління відносинами через відкриті канали зв'язку

Блінкен: США та Китай обговорили відповідальне управління відносинами через відкриті канали зв'язку

11:30 18.06.2023
Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна - ЗМІ

Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна - ЗМІ

18:10 16.06.2023
Ракетні атаки свідчать, що РФ не відмовилася від цілей підпорядкувати собі Україну і готова піти на жахливі кроки заради цього - посол США

Ракетні атаки свідчать, що РФ не відмовилася від цілей підпорядкувати собі Україну і готова піти на жахливі кроки заради цього - посол США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

Окупанти кидають основні сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу там було понад 30 боїв

Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський

ОСТАННЄ

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

Окупанти кидають основні сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу там було понад 30 боїв

Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

23 червня: Яке сьогодні свято

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА