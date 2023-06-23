Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити хід війни, вона вступить у війну проти НАТО - проєкт резолюції в Сенаті США

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити перебіг війни на свою користь, таку атаку необхідно розглядати як напад на НАТО, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із авторів відповідного проєкту резолюції в Сенаті США, передає "Голос Америки".

"Якщо вони застосують ядерну зброю в спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО", - зазначив сенатор Грем під час пресконференції в Конгресі.

Співавтор проєкту резолюції, сенатор-демократ Річард Блументаль, у своєму виступі наголосив на необхідності своєчасного ухвалення рішень щодо агресії РФ.

"Повертаючись до 2014 року, коли я був у Комітеті з питань озброєння, ми закликали надати Києву смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації, а тоді це був президент Обама: "Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію". Що ж, вторгнення все одно відбулося. І це була відповідь на вторгнення у 2014 році. Тепер ідеться про вторгнення 2022 року... На кожному кроці існує страх, і він не раціональний, і він, як виявилося, необґрунтований, що Володимир Путін якимось чином буде загострювати ситуацію. І щодня, коли ця війна триває, - це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру, знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв, - це і є ескалація", - зазначив Блументаль.