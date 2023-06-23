Події

07:27 23.06.2023

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

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У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

Сполучені Штати не причетні до ударів ЗС України по Чонгарському мосту в Криму, Україна від самого початку вторгнення Росії сама обирає цілі для нанесення ударів, заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

"Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Ми зосереджені на роботі з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб переконатися, що у них є бойові можливості, необхідні їм для захисту своєї країни і повернення суверенної території... Вони обирають цілі і виконують цю місію", - наголосив Райдер.

У ніч на 22 червня російські окупанти заявили, що обстрілу зазнав Чонгарський міст, розташований на кордоні між Херсонською областю та Кримом.

 

 

 

Теги: #сша #пентагон #удар #зсу #чонгар

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