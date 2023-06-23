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07:13 23.06.2023

Держсекретар США Блінкен обговорив із генсекретарем ООН Гутеррешем погрози РФ щодо припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі

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Держсекретар США Блінкен обговорив із генсекретарем ООН Гутеррешем погрози РФ щодо припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі

Погрози з боку Росії щодо відмови продовжувати свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, термін дії якої спливає 17 липня, обговорили держсекретар США Ентоні Блінкен з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Я розмовляв із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем з приводу заяв Росії не продовжувати Чорноморську зернову ініціативу (BSGI). Ми погодилися з важливістю BSGI для глобальної продовольчої безпеки і несприятливими наслідками її припинення для країн, що розвиваються", - написав Блінкен у мікроблозі Твіттер.

Раніше заступник глави генсека ООН Фархан Гак констатував, що експорт продовольства морським гуманітарним коридором значно скоротився з пікового значення в 4,2 млн метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн метричних тонн у травні, що є "найнижчим обсягом з часу початку реалізації ініціативи минулого року". ООН вказала на необхідність прискорити операції і зробити все можливе для забезпечення продовження дії "життєво важливої угоди", яка має бути продовжена 17 липня.

Як повідомлялося, очільник МЗС Росії Сергій Лавров називає прогрес у реалізації Меморандуму Росія-ООН щодо вилучення російських сільгосппродукції та добрив з-під західних санкцій і відновлення експорту аміаку умовою продовження "зернової угоди" після 17 липня.

 

 

 

Теги: #сша #оон #блінкен #зернова_ініціатива

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