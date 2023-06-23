Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

Українська авіація за минулу добу завдала 7 ударів по місцях скупчення особового складу і техніки противника, 4 рази била по зенітно-ракетних комплексах, йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога", - наголошується в повідомленні.

Генштаб також інформував, що підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.