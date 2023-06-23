Окупанти кидають основні сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу там було понад 30 боїв

Російські окупанти докладають основних зусиль на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, там тривають інтенсивні бої - за добу було понад 30 сутичок, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - наголошується в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки.

На лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського.

На мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Мар'їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене становище поблизу Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Сторожове, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області.