Події

06:57 23.06.2023

Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

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Росіяни за минулу добу атакували Україну, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131"

Окупанти за минулу добу намагалися завдати ударів із повітря по Україні, застосувавши 3 ракети Х-47 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22 і 4 дрони "Shahed-136/131", три дрони ліквідували сили протиповітряної оборони, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 і дрони-камікадзе типу "Shahed". Інформація про наслідки цієї атаки поки уточнюється.

Минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22 і 4 дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе були знищені", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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