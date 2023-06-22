Окупанти намагаються приховати збільшення захворюваності на захопленій території Херсонської області

Російські окупанти намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на захопленій території Херсонської області, що виникла внаслідок підриву Каховського водосховища, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Унаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація. Зокрема, через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у четвер увечері.

Зазначається, що, "своєю чергою, російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів щодо стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять".