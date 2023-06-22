За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.