ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави, у віданні яких перебувають активи Російської Федерації, створити міжнародний механізм компенсації, щоб використати конфісковані активи для невідкладної компенсації військової шкоди Україні.

Про це йдеться в резолюції "Політичні наслідки агресії Росії проти України", ухваленій на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі в четвер.

ПАРЄ також запропонувала державам-членам Ради Європи оголосити приватну військову компанію "Вагнер" і армію Кадирова терористичними організаціями та притягти до відповідальності всі військові та воєнізовані угруповання, які беруть участь в агресії Кремля проти України.

Окрім цього, ПАРЄ закликала країни, що беруть участь у створенні реєстру збитків, уточнити в правилах реєстру положення, згідно з яким він поширюється також на діяння, що вчиняють приватні військові формування, воєнізовані формування, що воюють на боці Російської Федерації, зокрема ПВК "Вагнер" та армію Кадирова.

У резолюції наголошується, що 45 держав і Європейський Союз уже приєдналися або заявили про свій намір приєднатися до угоди про реєстр шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України. ПАРЄ також запропонувала приєднатися до угоди якомога більшій кількості країн.

ПАРЄ закликала держави-члени основної групи з заснування Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України прискорити переговори щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу та закликала інші держави приєднатися до основної групи.

ПАРЄ підтримала розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів Росії в Україні та закликала всі держави-учасниці Римського статуту втілити в життя видані МКС ордери на арешт. ПАРЄ також попросила МКС виписати ордери на арешт членів і лідерів ПВК "Вагнер" і армії Кадирова.