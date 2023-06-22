Події

19:14 22.06.2023

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

2 хв читати
ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави, у віданні яких перебувають активи Російської Федерації, створити міжнародний механізм компенсації, щоб використати конфісковані активи для невідкладної компенсації військової шкоди Україні.

Про це йдеться в резолюції "Політичні наслідки агресії Росії проти України", ухваленій на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі в четвер.

ПАРЄ також запропонувала державам-членам Ради Європи оголосити приватну військову компанію "Вагнер" і армію Кадирова терористичними організаціями та притягти до відповідальності всі військові та воєнізовані угруповання, які беруть участь в агресії Кремля проти України.

Окрім цього, ПАРЄ закликала країни, що беруть участь у створенні реєстру збитків, уточнити в правилах реєстру положення, згідно з яким він поширюється також на діяння, що вчиняють приватні військові формування, воєнізовані формування, що воюють на боці Російської Федерації, зокрема ПВК "Вагнер" та армію Кадирова.

У резолюції наголошується, що 45 держав і Європейський Союз уже приєдналися або заявили про свій намір приєднатися до угоди про реєстр шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України. ПАРЄ також запропонувала приєднатися до угоди якомога більшій кількості країн.

ПАРЄ закликала держави-члени основної групи з заснування Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України прискорити переговори щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу та закликала інші держави приєднатися до основної групи.

ПАРЄ підтримала розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів Росії в Україні та закликала всі держави-учасниці Римського статуту втілити в життя видані МКС ордери на арешт. ПАРЄ також попросила МКС виписати ордери на арешт членів і лідерів ПВК "Вагнер" і армії Кадирова.

Теги: #росія #парє #конфіскація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 22.06.2023
ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

19:10 22.06.2023
ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

19:09 22.06.2023
ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

14:18 22.06.2023
На Львівщині суди конфіскували у громадян РФ сім земельних ділянок

На Львівщині суди конфіскували у громадян РФ сім земельних ділянок

07:27 22.06.2023
У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

10:55 20.06.2023
Профільний комітет ПАРЄ підтримав проєкт резолюції про недопуск спортсменів РФ і Білорусі на Олімпійські та Паралімпійські ігри - Кравчук

Профільний комітет ПАРЄ підтримав проєкт резолюції про недопуск спортсменів РФ і Білорусі на Олімпійські та Паралімпійські ігри - Кравчук

14:50 18.06.2023
ПАРЄ планує розглянути питання ухвалення резолюції про відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від Олімпійських ігор

ПАРЄ планує розглянути питання ухвалення резолюції про відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від Олімпійських ігор

23:55 14.06.2023
Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

21:44 11.06.2023
Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

08:02 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

Зеленський провів нараду з главою МВС щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС і підготовки нової доктрини безпеки

Череватий: Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами є лимансько-куп'янський напрямок

У ЄС констатують значне просування України як країни-кандидата на шляху виконання умов, необхідних для початку переговорів про членство

ОСТАННЄ

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Зеленський звільнив посла України в Білорусі

На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

Окупанти намагаються приховати збільшення захворюваності на захопленій території Херсонської області

За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога

Володимир і Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал"

Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три ракети Х-47 "Кинджал"

Міністри оборони Туреччини та України обговорили "зернову угоду", термін дії якої закінчується 17 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА