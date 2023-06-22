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14:26 22.06.2023

Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

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Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

15-річний "тіньовий бан" України щодо її вступу до НАТО має закінчитися, інакше Путін отримає лаври не тільки збирача земель, а й переможця Заходу, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи на дискусії Атлантичної ради.

"Слова про те, що Росія не має вето в альянсі, мають нарешті бути підкріплені справою. 15-річний тіньовий бан для України має закінчитися. Інакше Путін отримає величезний бонус до свого чергового президентського терміну – лаври не лише збирача земель, а й переможця Заходу. Це лише зміцнить підтримку його режиму та створить ілюзію легітимності агресії не тільки для російської публіки, а й для країн Глобального Півдня шляхом неминучої фальсифікації виборів на окупованих територіях", - сказав він, цитує пресслужба Офісу президента.

Єрмак нагадав, що за час повномасштабної війни світова спільнота могла пересвідчитись, що Росія користується невпевненістю та коливаннями світу, тож РФ необхідно позбавити цієї "сірої" зони, в якій вона має перевагу. "Тому треба діяти на випередження. Треба раз і назавжди розставити крапки над "і", - заявив глава ОП.

На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні гарантії безпеки на перехідний період

"Не програти" для нас – не варіант. Просто відновити статус-кво – не варіант. Будь-яка невизначеність результату цієї війни, будь-яка двозначність у реакції НАТО щодо наших прагнень буде тотожною перемозі Росії", - наголосив він. 

Теги: #нато #єрмак

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